Mein Düsseldorf : Alain Bieber übernimmt RP-Instagram-Account

Düsseldorf Jede Woche übernimmt ein anderer Düsseldorfer den Instagram-Account der RP. Dieses Mal ist es der NRW-Forums-Chef Alain Bieber, die die Leser auf eine Reise in sein Leben mitnimmt.

In dieser Woche übernimmt Alain Bieber vom NRW-Forum den Instagram-Account der Rheinischen Post. Dabei beweist der künstlerische Leiter des Museums auch viel Sinn für Humor. Für eines seiner ersten Fotos ließ er sein Gesicht von einer Foto-Applikation verändern. In Düsseltal wohnt der 40-Jährige, wie zu erfahren ist. Am Donnerstag (21. November) will er drei Ausstellungen eröffnen. Auf seinem Nachttisch liegt das „extrem gut gemachte Magazin der Kulturstiftung des Bundes“ – zum ersten Mal mit Augmented Reality. Er veröffentlicht auch ein Foto mit Spielkarten und erzählt, dass er mit seiner Ehefrau abends liebend gerne eine Runde Skip-Bo zockt.