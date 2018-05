Ärzte Im Gespräch: Präsident Montgomery trifft Chefärzte und Politiker

Düsseldorf Die Veranstaltung "Ärzte im Gespräch" startete am Mittwochabend in eine neue Runde. Zum elften Mal fand das von der Rheinische Post Mediengruppe veranstaltete Netzwerkertreffen statt. Besonderer Gast war Frank Ulrich Mongomery, Präsident der Bundesärztekammer.

Frank Ulrich Montgomery (65), Präsident der Bundesärztekammer und seit Jahrzehnten eine der profiliertesten Stimmen des deutschen Gesundheitswesens, war zu Gast auf dem Podium. Insgesamt 600 Gäste versammelten sich in der Kaltstahlhalle des Areals Böhler. Bei "Ärzte im Gespräch" - ein Spezial in der Reihe von "Düsseldorf IN" - traf Montgomery auf viele renommierte Kollegen aus dem ganzen Rheinland. Das Programm: Erst der Talk mit Eva Quadbeck, Leiterin der Parlamentsredaktion und Mitglied der Chefredaktion der Rheinischen Post. Danach weitere Gespräche, Kontaktpflege und die Küche von Caterer Georg W. Broich.