Großes Konzert in der Düsseldorfer Arena : Diese Stars lassen die 80er wiederauferstehen

Unter anderem wird die Band Alphaville auf der Bühne stehen. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Düsseldorf Am 14. November steigt in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf die laut Veranstalter größte 80er-Party der Welt. Dort werden viele bekannte Musiker das Kult-Jahrzehnt wieder zum Leben erwecken. Wir verraten, wer dabei ist.

Die Mode der 1980er Jahre ist schon seit längerer Zeit wieder angesagt, sodass jetzt folgerichtig das nächste Kulturgut des Jahrzehnts wiederentdeckt wird: die Musik, deren Stil vor allem durch Pop und Synthesizer geprägt wurde.

Einige der Stars von damals werden in diesem Jahr in der Merkur Spiel-Arena auftreten und das Jahrzehnt wiederauferstehen lassen. Denn dort steigt am Samstag, 14. November, unter dem Titel „Die 80er live“ die laut Veranstalter größte 80er-Party der Welt.

Insgesamt zwölf Künstler werden bei dem Event erwartet, darunter viele internationale Topstars. So wird unter anderem Holly Johnson auftreten, Sänger der Band Frankie Goes to Hollywood, die durch Hits wie „The Power of Love“ oder „Relax“ bekannt wurde.

Auch Marc Almond von Soft Cell, der mit „Tainted Love“ einen Welthit landete, ist dabei. Zudem stehen die britische Pop-Gruppe ABC („The Look of Love“), Tony Hadley von Spandau Ballet („Gold“), der italienische Sänger Gazebo („I Like Chopin“), F. R. David („Words“), Nik Kershaw („The Riddle“, „Wouldn’t It Be Good“), Samantha Fox („Touch Me“) und Limahl auf der Bühne. Letzterer war zum einen Sänger der Band Kajagoogoo („Too Shy“), aber hatte nicht zuletzt mit seinem Song „Neverending Story“ auch solo Erfolg.

Aber auch einige deutsche Künstler sind vertreten: So werden die Band Alphaville („Forever Young“, „Big in Japan“) und Sandra („Maria Magdalena“, „In the Heat of the Night“) auftreten. Auch Thomas Anders ist dabei und wird – jedoch ohne die Unterstützung von Dieter Bohlen – die größten Hits von Modern Talking wie „You’re My Heart, You’re My Soul“ oder „Brother Louie“ singen.

Einziger Wermutstropfen: Fans der Neuen Deutschen Welle schauen in die Röhre, denn von den vielen deutschsprachigen Musikern des Jahrzehnts ist niemand bei der Show dabei.

Die Moderation der 80er-Party übernimmt ebenfalls ein bekanntes Gesicht des Jahrzehnts: Peter Illmann, der viele Jahre für die Musiksendung „Formel eins“ vor der Kamera stand.