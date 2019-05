Stadtentwicklung in Düsseldorf : 8,5 Kilometer Hecke für Ingenhoven-Tal

Düsseldorf Architekt Christoph Ingenhoven wirbt darum, sein mächtiges Gebäude-Ensemble am Gründgens-Platz erst nach der Fertigstellung zu bewerten. Am Donnerstag fanden Grundsteinlegung und Richtfest gemeinsam statt.

In den letzten Wochen wurde in Düsseldorf viel über das Ingenhoven-Tal diskutiert. Unter anderem hatte sich Walter Brune (Kö-Galerie, Schadow Arkaden) in einem Interview mit unserer Redaktion kritisch geäußert. Die vielen Leserbriefe und Kommentare auf RP Online spielten am Donnerstag vor mehr als 500 Gästen auf Düsseldorfs größer Baustelle eine Rolle.