Düsseldorfer Stadtdechant : Ulrich Hennes entlastet – Beurlaubung bleibt bestehen

Köln Der Düsseldorfer Stadtdechant Ulrich Hennes ist von den Vorwürfen der sexuellen Belästigung freigesprochen. Nachdem bereits das staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren eingestellt wurde, entlastet ihn jetzt auch das vom Erzbistum eingeleitete kirchenrechtliche Untersuchungsverfahren.

Dies teilte sein Anwalt, Peter Schnatenberg, mit. Allerdings will das Erzbistum an die im März dieses Jahres ausgesprochene Beurlaubung festhalten. Grund dafür sei eine nach Schnatenbergs Worten „völlig an den Haaren herbeigezogene Mitteilung eines Mannes bezüglich eines angeblichen einmaligen und einvernehmlichen sexuellen Kontakts unter Erwachsenen im Jahre 2001“. Hennes bestreitet das.