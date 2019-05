Einstellung des Verfahrens : Fall Hennes bewegt Düsseldorfer

Düsseldorf Religionsvertreter und Politiker äußern sich zur Einstellung des Verfahrens. „Ich konnte mir schon immer nicht vorstellen, dass an den Anschuldigungen etwas dran ist“, sagte OB Thomas Geisel.

Die Nachricht, dass die Ermittlungen zum Vorwurf der sexuellen Belästigung eines erwachsenen Praktikanten im Jahr 2012 „mangels eines Tatnachweises“ eingestellt werden, hat am Freitag viele Menschen bewegt. Kritik gab es – zumindest von einigen – am Erzbistum.

Auch der Verwaltungsdirektor der Jüdischen Gemeinde, Michael Szentei-Heise, zeigt sich erleichtert. „Ich bin sehr glücklich über diese Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Was jetzt noch zu tun ist – nämlich die Wiedereinsetzung von Herrn Hennes in sein Amt – bleibt dem Erzbistum Köln vorbehalten.“ Szentei-Heise betont jedoch, die Entscheidung darüber sei allein Sache der katholischen Kirche. „Da haben wir nicht reinzureden.“ Er freue sich, wenn Ulrich Hennes bald wieder in die tägliche Arbeit der Religionen in Düsseldorf eingebunden sei. Auf die Frage, ob die katholische Kirche eventuell überreagiert habe, sagte Szentei-Heise, das könne man so beurteilen. „Andererseits habe ich größtes Verständnis dafür, dass die Kirche schärfer reagiert hat, als sie es vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren getan hätte.“ Unterm Strich sei das Ganze aber zu sehr hochgekocht. „Für mich als Jurist gilt die Unschuldsvermutung. So lange ein Mensch nicht von einem Gericht verurteilt ist, betrachte ich ihn als unschuldig. Das galt und gilt auch heute noch für Ulrich Hennes.“