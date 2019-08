Internationale Konferenz von Großstädten : Stadtchefs aus 28 Ländern in Düsseldorf

Düsseldorfs OB Thomas Geisel ist Gastgeber der Konferenz. Foto: Stadt Düsseldorf/David Young

Bei einer Konferenz sprechen Vertreter von Großstädten über Zukunftsfragen.

(arl) Rund 75 Delegierte aus 28 Ländern sprechen am Wochenende in Düsseldorf über Herausforderungen für Großstädte – und wie man sie lösen kann. Die Städte, die an der „Second Mayors Summit on Living Together“ beteiligt sind, repräsentieren rund 60 Millionen Menschen. Düsseldorf ist Austragungsort der zweiten Auflage der Konferenz, die Premiere war vor vier Jahren im kanadischen Montréal ausgerichtet worden.

Bei dem Kongress sollen sich die Städte vorbildhafte Lösungen aus Bereichen von Gesundheit über Sicherheit bis zu Digitalisierung abschauen. Es geht etwa um ein New Yorker Programm zur Sicherung vielfältiger Nachbarschaften mit bezahlbarem Wohnraum, Düsseldorfs italienische Partnerstadt Palermo präsentiert ihre Radikalisierungsprävention, mit Hilfe derer es der Stadt gelungen ist, in der Bekämpfung der Mafia oder von rechtsextremistischen Tendenzen voranzukommen. Venlos Oberbürgermeister Antoin Scholten wird das Projekt „Grünes Rathaus“ als ein Beispiel dafür vorstellen, wie die Stadt ihre Arbeitsplätze gesünder und nachhaltiger gestalten kann – das Gebäude gilt auch als Vorbild für den Neubau des Technichen Rathauses in Düsseldorf.