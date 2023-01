Stadtbezirk 4 in Düsseldorf Verkehrsversuch auf der Luegallee rückt näher

Die Grünen möchten für die „Verkehrswende vor der Haustür“ den Vorschlag der Verwaltung aufgreifen und Nachbarschaftszonen (Verkehrsberuhigung in Wohnstraßen) in ein erstes Projekt umsetzen. Die SPD erwartet, dass die geplante Fertigstellung des Hochbahngleises „Heesenstraße“ in Heerdt in diesem Jahr für eine Entspannung des Verkehrs sorgen wird, „da die Sperrung der Heerdter Landstraße für den Autoverkehr dann aufgehoben wird“, sagt Marco Staack. Unter anderem für mehr Fahrrad- und Lastenradstellplätze auch im Stadtbezirk 4, den Ausbau von Fahrradwegen in Gegenrichtung zu Einbahnstraßen und Tempo 30 auf der Düsseldorferstraße will sich Nicki Blanchard (Linke) einsetzen.