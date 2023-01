Stadtbezirk 3 in Düsseldorf Umgestaltung der Plätze steht im Fokus

Verkehr Die Grünen nehmen unverändert den Radverkehr in den Blick, etwa die weitere Freigabe aller Einbahnstraßen als Zweirichtungsradwege – eine Planung seitens der Verwaltung soll im Laufe 2023 präsentiert werden – und die Verkehrsführung auf der Neusser Straße. Die SPD erwartet zur Verbesserung des Radverkehrs eine zügige Planung und Vorstellung der Ergebnisse für die erste Fahrradzone rund um die Kirchfeldstraße. Der Beschluss sei im Frühjahr zwei Jahre her. Zusätzlich soll die Antoniusstraße, die im Bezirk als Pilotprojekt ausgesucht wurde, zur Spielstraße umgewandelt werden. Aus Sicht der SPD müssen auch die Vorteile des neuen „Rheintakt“ der Rheinbahn sichtbar werden, damit der ÖPNV mehr genutzt wird. Es sei vor allem wichtig, dezidiert darzustellen, dass zum Beispiel für die Menschen in Volmerswerth und in Nähe der Universität keine Verschlechterungen bei den Verbindungen geplant sind.