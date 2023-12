Adventsserie Hinter verschlossenen Türen 18 Grad, 50 Prozent Luftfeuchtigkeit

Das älteste Dokument aus dem Jahr 1382 befasst sich mit Kerzenwachs. Es ist eine Stiftungsurkunde eines Bürgers an die heutige Lambertuskirche. Er wollte offenbar sichergehen, dass das gespendete Geld tatsächlich dorthin fließt, wo er es haben wollte: in Kerzenwachs. Damit daraus eben jene Kerzen in der Kirche entstehen, die er in Hoffnung und Gedenken an seine Familie entzündete. Die Stadt Düsseldorf hat ihr Siegel daruntergesetzt, ganz offiziell – es ist das erste städtische Schriftstück, das heute in einem Dokumentenschrank des Stadtarchivs ruht. Und es dürfte viele andere überdauern, aber dazu später mehr.