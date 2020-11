Schnelleres Internet in Düsseldorf : Stadt will Gigabit-Ausbau beschleunigen

Düsseldorf Der Ausbau der Netz-Infrastruktur soll künftig noch schneller voranschreiten. Vodafone und die Stadt starten dafür ein neues Infrastruktur-Modell. Wittlaer könnte eins der ersten Gebiete sein.

In Düsseldorf soll der Ausbau der Netz-Infrastruktur künftig noch schneller voranschreiten. Vodafone und die Stadt wollen dafür jetzt ein neues Infrastruktur-Modell starten. Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen sollen so die Möglichkeit haben, noch mehr gigabit-fähige Anschlüsse zu erhalten. Die Stadt Düsseldorf ist daher aktuell mit den großen Telekommunikationsunternehmen in Verhandlungen, um gemeinsam den Gigabit-Ausbau in der Landeshauptstadt zu beschleunigen. Oberbürgermeister Stephan Keller und Hannes Ametsreiter, CEO von Vodafone Deutschland, haben dazu jetzt eine erste Absichtserklärung unterzeichnet, der weitere folgen werden.

„Eine leistungsfähige und flächendeckende Breitbandversorgung ist die Basis aller Bemühungen in der Digitalisierung. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, für die wir Partnerschaften mit den Telekommunikationsunternehmen eingehen. Vodafone ist dabei Vorreiter, und auch die Stadt Düsseldorf selbst wird mehr Verantwortung übernehmen“, sagt Oberbürgermeister Stephan Keller. Das Ziel ist es, in spätestens fünf Jahren allen Haushalten, Unternehmen und Einrichtungen einen Zugang zu einem gigabitfähigen Netz zu ermöglichen. Dazu werden sich die Stadt und Vodafone über die Gebiete und die Reihenfolge abstimmen. „Wir sind der größte Gigabit-Treiber in Deutschland und in Düsseldorf. Schon heute bringen wir mit unseren modernen Kabel- und Glasfasernetzen das Gigabit zu Hunderttausenden Menschen und Unternehmen in der Landeshauptstadt. Heute haben wir an 120 Mobilfunk-Antennen in Düsseldorf den Mobilfunk-Turbo 5G live geschaltet. Und der Ausbau geht weiter: Gemeinsam mit der Stadt starten wir jetzt ein neues Modell, um neue Mobilfunk-Standorte schneller an den Start und Glasfaser noch schneller bis in die Häuser zu bringen“, sagt Vodafone-CEO Hannes Ametsreiter.