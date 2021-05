Verkehr in Düsseldorf : Stadt will feste Parkplätze für E-Scooter

Durch die Einrichtung einer Parkzone an der Mühlenstraße gehört das Bild von abgestellten E-Scootern auf dem Burgplatz laut Stadt der Vergangenheit an. Foto: Wolfgang Harste

Düsseldorf 15 Parkzonen sollen in der Innenstadt eingeführt sowie Abstell- und Fahrverbote erlassen werden. Ein entsprechender Aktionsplan ist als Test für zunächst sechs Monate angelegt.

Das unschöne Bild von wild abgestellten und oft genug umgefallenen E-Scootern und Leihrädern soll bald der Vergangenheit angehören – zumindest in der Altstadt und der Carlstadt. Für diese Stadtteile soll ein Konzept erarbeitet werden, das ein Abstellen nur noch in dafür gekennzeichneten Parkzonen erlaubt, die in Form eines Rings um die Innenstadt angeordnet sind. Ein Entwurf wurde jetzt der Bezirksvertretung 1 vorgestellt, der Ordnungs- und Verkehrsausschuss stimmt darüber am 11. Juni ab.

In der Mühlenstraße hat die Stadt eine erste Parkzone für Leihscooter und -räder geschaffen. In Kombination mit einer Verbotszone hat die Maßnahme laut Verwaltung Erfolg gezeigt und dafür gesorgt, dass unter anderem der Burgplatz von Scootern freigehalten wird. Nun sollen 14 weitere dieser Abstellzonen folgen. Auf Basis der Elektro-Kleinstfahrzeug-Verordnung hat die Stadt bereits eine Sondernutzungsgenehmigung für die Anbieter erlassen. Diese enthält unter anderem Parkverbote für Parks, den Burgplatz oder den Alten Hafen. Wer das als Vermieter von E-Scootern ignoriert, muss mit Konventionalstrafen rechnen. Darauf will die Stadt aufbauen und nun weitere regulierende Strukturen einführen.

Der Aktionsplan ist als Test für zunächst sechs Monate angelegt. Die Errichtung der Parkzonen erfolgt aufgrund des Testcharakters mittels reversibler Bodenmarkierungen und temporärer Beschilderung. Weitere regulierende Maßnahmen, wie die Errichtung zusätzlicher Verbotszonen, sollen parallel rechtlich geprüft werden, um dann in ein übergeordnetes Gesamtkonzept einzufließen, das der Politik zur Abstimmung im zweiten Halbjahr vorgelegt wird.