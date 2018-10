Gesundheit: Stadt wappnet sich mit neuem Serum gegen Grippe

Düsseldorf Das Gesundheitsamt rät dringend zur Impfung vor Influenza. Im vergangenen Winter sind knapp 1400 Düsseldorfer schwer erkrankt. Die Dunkelziffer soll weit höher liegen.

Mit den ersten kühlen Herbsttagen kehrt die Gewissheit zurück: Die nächste Grippewelle kommt bestimmt! Ob sie ähnlich heftig sein wird wie im vergangenen Winter, lässt sich nicht voraussagen.Unabhängig davon gilt in Fachkreisen: Die Influenza, also die echte Virusgrippe (nicht zu verwechseln mit einem grippalen Infekt) ist eine gefährliche Erkrankung und wird von den meisten Menschen immer noch unterschätzt. „Eine Impfung ist der beste Schutz. Und in diesem Jahr haben wir ein wirksameres Serum“, meint Dr. Anke Kietzmann, Ärztin im Gesundheitsamt.

Termine Die noch anstehenden Termine für die Impfung bei dieser Aktion sind am Samstag, 27. Oktober, 10 bis 14 Uhr; und am Mittwoch, 7. November, von 10 bis 14 Uhr.

Dagegen biete eine Impfung nun mal den besten Schutz. Auch wenn der nicht perfekt ist. Das liegt daran, dass Grippeviren von den beiden Typen A und B wahre Überlebenskünstler sind. „Die Grippe ist unberechenbar, denn die Viren mutieren ständig, dadurch gibt es andauernd neue Varianten“, weiß Professor Ortwin Adams, Virologe am Uniklinikum. Außerdem verändern die Erreger ihre Oberfläche und können dadurch vom Immunsystem nicht erkannt werden. Deshalb wird in jedem Jahr nach dem Rezept der Weltgesundheitsorganisation ein neues Impfserum gemixt, bisher aus drei, in diesem Jahr erstmals aus vier Virenstämmen, zwei von Typ A und zwei von Typ B. Dadurch hofft man, für die kommende Saison deutlich besser gerüstet zu sein. „Allerdings ist es bisher nicht möglich, ein Serum gegen alle Varianten herzustellen“, so Adams.