Kontrollen in Düsseldorf : Scooter und Radler müssen wieder Strafe zahlen

Düsseldorf Weil sich immer mehr Düsseldorfer beschwerten, greifen Stadt und Polizei jetzt durch. Schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage nahmen die Behörden in einer Schwerpunktkontrolle E-Sccoter- und Fahrradfahrer ins Visier.

(sg) Fahren zu zweit oder in der Fußgängerzone – 23 E-Scooter-Fahrer mussten am Dienstag Strafe zahlen, weil sie sich verkehrswidrig verhielten. Es war bereits die zweite Schwerpunktkontrolle, die Stadt Polizei auf der Schwadowstraße, am Wehrhahn und rund um den Graf-Adolf-Platz den Roller-Fahrern , aber auch Radlern widmeten. Erst am vergangenen Donnerstag hatten Ordnungsdezernent Christian Zaum und Polizeipräsident Norbert Wesseler sich bei der ersten Aktion selbst ein Bild gemacht – und offensichtlich weitere Kontrollen für nötig befunden. Denn die Beschwerden über rücksichtslose E-Scooter-Fahrer häufen sich. Durch Rücksichtslosigkeit und gefährliches Fehlverhalten fielen bei den Kontrollen aber auch Radfahrer aus: 46 wurden von der Polizei, weitere 48 von der städtischen Verkehrsbehörde verwarn, insgesamt vier Radler wurden wegen Ordnungswidrigkeiten angzeigt.