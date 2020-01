Bauen in Düsseldorf : Tetelberg: Büros sind nicht gesetzt

Stadt und Bürgerinitiative nähern sich bei einem Ortstermin an. Die Bebauung im Süden des Plangebietes ist bislang nur Bestandteil der Machbarkeitsstudie.

War alles nur ein Missverständnis? Diesen Eindruck konnte gestern gewinnen, wer an dem Ortstermin in dem Kulturraum Datscha teilnahm. Die Beigeordente Cornelia Zuschke und Planungsamtsleiterin Ruth Orzessek-Kruppa waren einer Einladung der Bürgerinitiative Tetelberg gefolgt, die sich vehement gegen das Bauprojekt zwischen Volmerswerther und Völklinger Straße einsetzt. Dabei geht es weniger um die Wohnbebauung und schon mal gar nicht um den Schulneubau des Luisen-Gymnasiums, sondern vor allem um den Büroriegel im Süden des mehr als zehn Hektar großen Areals. Diese „Mantelzone“ ist auch immer noch als Standort für ein neues Technisches Rathaus im Gespräch.

Was Cornelia Zuschke im Rahmen einer hitzigen Diskussion aber sofort klarzustellen versuchte: Was für den Süden des Geländes geplant ist, sei alles andere als in Stein gemeißelt und allenfalls Bestandteil einer Machbarkeitsstudie. „Diese Flächen gehören uns zum Teil ja auch gar nicht.“ Im Gegensatz zu den Baufeldern 1 (Sozialer Wohnungsbau) und 2 (Schule mit Sporthalle) stelle das Baufeld 3 eine Option für die Zukunft dar. Dennoch müsse es für eine Stadt erlaubt sein, szenarische Alternativen aufs Papier zu bringen. In diesem Zusammenhang sei ohnehin vorgesehen, die Bebauung sukzessive zu entwickeln, „und da war der Büroriegel immer außen vor“, betont Orzessek-Kruppa.