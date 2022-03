Jetzt soll es Knöllchen geben : Stadt stoppt wildes Parken am Düsseldorfer Hofgarten

Düsseldorf Vor allem Baufirmen nutzen die Fläche am Kö-Bogen, aber auch private Pkw sind dort seit Wochen zu sehen. Jetzt schickt die Stadt das Ordnungsamt.

Das Thema Parken in Düsseldorf erhitzt in diesen Tagen die Gemüter. Vor allem in den dicht besiedelten Stadtteilen ist der Parkraum knapp, dort aber soll nun beispielsweise das halbhüftige Parken auf dem Bürgersteig eingeschränkt und teils verboten werden. In einzelnen Straßenzügen sind Anliegern bereits 55-Euro-Knöllchen angedroht worden. Vor diesem Hintergrund mag es verwundern, dass an anderer Stelle in der Stadt seit mehreren Wochen großzügig über Falschparker hinweggesehen wird – und das direkt am Hofgarten, der bekanntlich unter Denkmalschutz steht. Jetzt sollen dort Kräfte des Ordnungsamts Bußgelder verteilen.