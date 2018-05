Düsseldorf : Stadt spart an den Wechselbeeten in den Parks

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf will die Zahl der sogenannten Wechselbeete in den Grünanlagen, die zwei Mal im Jahr neu bepflanzt werden, stark reduzieren. Etwas mehr als die Hälfte der heute rund 6000 Quadratmeter wird durch eine dauerhafte Gestaltung ersetzt. Dies führt zu Einsparungen, da die Stadtgärtnerei weniger Pflanzen ziehen muss. Als Alternative ist in den meisten Fällen eine Staudenblockpflanzung geplant; dabei handelt es sich um Stauden und Gräser, die im Sommerhalbjahr blühen und sich mit wenig Aufwand pflegen lassen. Der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen muss am Montag noch zustimmen.

Das Gartenamt hatte auf Wunsch der Politik ein gesamtstädtisches Konzept für die Bepflanzung erarbeitet. In zehn Park- und Grünanlagen gibt es die Wechselbeete. Bleiben sollen sie an besonders repräsentativen Stellen. Dazu zählen etwa das Beet vor dem NRW-Forum im Ehrenhof, Corneliusplatz und Kögärtchen sowie die meisten Gärten im Benrather Schlosspark.

An vielen anderen Stellen wird die Bepflanzung verändert. Dies hat laut Amt nicht nur Kostengründe: Die Ansprüche der Besucher hätten sich geändert, eine lebendige und etwa auch insektenfreundliche Bepflanzung würden gewünscht.

