Coronakrise in Düsseldorf : Stadt sagt Europatag im Mai ab

Coronakrise in Düsseldorf

Düsseldorf Eigentlich sollte am 9. Mai ein „Fest für Europa“ gefeiert werden, zu dem 20.000 Besucher erwartet wurden. Die Stadt hat die Feier nun abgesagt.

Die Stadt hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus die für den 9. Mai geplanten Festlichkeiten zum Europatag unter dem Motto „Ein Fest für Europa" abgesagt. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern jeden Alters und jeder Herkunft habe man eigentlich die Europäische Idee der Freiheit und Einheit in Vielfalt feiern wollen, teilte die Stadt dazu mit.

Oberbürgermeister Thomas Geisel sagte: „Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern und selbstverständlich auch gegenüber Besucherinnen und Besuchern unserer Stadt.“ Beim Europatag werden jedes Jahr rund 20.000 Personen aus Düsseldorf und dem Umland erwartet - diese Menschen sollten unbekümmert gemeinsam feiern können, so Geisel. „Das ist in der derzeitigen Lage nicht möglich, weshalb eine Absage leider unvermeidbar war. Der Schutz der Bevölkerung geht in jedem Fall vor."