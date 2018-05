Düsseldorf: Stadt nimmt wieder Flüchtlinge auf

Düsseldorf Ab 21. Mai kommen pro Woche zunächst bis zu 20 Asylsuchende in die Stadt.

Ab dem 21. Mai kommen wieder Flüchtlinge nach Düsseldorf. Die Bezirksregierung Arnsberg nimmt dann die Zuweisungen von Flüchtlingen in die Landeshauptstadt wieder auf. Die Erfüllungsquote Düsseldorfs für die Aufnahme von Asylsuchenden und Flüchtlingen liegt zurzeit bei 84,45 Prozent. Daraus ergibt sich eine Aufnahmepflicht von insgesamt 460 Personen. In den vergangenen Monaten waren neue Flüchtlinge und Asylbewerber lediglich in Form von Familienzusammenführungen, Resettlement und im Rahmen von sogenannten Kontingentflüchtlingen aufgenommen worden.