Neue Zentrale der SMS Group : Warum SMS jetzt Düsseldorf verlässt

So soll die neue Zentrale der SMS Group in Mönchengladbach aussehen, Skizze des Architekten Holger Hartmann, wie er sie auf der Messe Expo Real in München 2018 vorstellte. Foto: Holger Hartmann

Düsseldorf 2023 will der Anlagenbauer SMS Group seine Zentrale in einen futuristischen Campus in Mönchengladbach verlegen. Bis zuletzt hat man nach Alternativen in anderen Städten gesucht. Doch das Gladbacher Angebot überzeugte.

Der Umzug der SMS-Gruppe nach Mönchengladbach ist ein gewaltiger Schritt, doch Holger Hartmann hofft auf den Werkhalle-K-Effekt. Sein Architekturbüro hat für den Düsseldorfer Anlagenbauer zuletzt eine alte Werkhalle zur Entwicklungsabteilung umgebaut, in der inzwischen rund 100 Menschen arbeiten. „Die wollten am Anfang der Planung nicht nach Mönchengladbach und standen dem Umzug zunächst skeptisch gegenüber“, erinnert sich Hartmann. Inzwischen spiele die Fahrstrecke praktisch keine Rolle mehr, weil die Mitarbeiter gesehen haben, welche Möglichkeiten die neuen Arbeitsplätze böten. „Jetzt sind alle begeistert.“

Die Ankündigung der SMS Group, eine neue Zentrale zu bauen, hat für Aufregung gesorgt. Rund 1500 Menschen wären von einem Umzug betroffen, mehrere Standorte in Düsseldorf sollen aufgegeben werden. Und auch auf politischer Ebene gibt es Unruhe. Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel hätte sich gewünscht, dass man bei SMS im Vorfeld intensiver den Dialog mit der Wirtschaftsförderung gesucht hätte. Die Opposition warf Geisel hingegen Untätigkeit vor. Die Umzugspläne seien seit 2015 bekannt gewesen, Geisel habe sie jedoch nicht zur Chefsache gemacht, kritisierte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Ratsfraktion, Giuseppe Saitta.

Info Hartmann Architekten entwarfen den Campus Aufbau Der Campus soll aus einzelnen Gebäuden bestehen, die durch einen überdachten Innenhof miteinander verbunden sind. Umsetzung Der Entwurf stammt von Hartmann Architekten. Zu den Kosten des Baus macht SMS keine Angaben.

Es ist nicht so, dass man sich bei der SMS Group einen Verbleib in Düsseldorf nicht hätte vorstellen können. Im Umfeld der SMS Group heißt es, es seien mehr als 20 Standorte in Düsseldorf und angrenzenden Städten wie Ratingen, Hilden oder Neuss geprüft worden. Die SMS Group habe damit die Immobilienberatung Colliers beauftragt. Diese wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Ein SMS-Sprecher sagt, man habe bis zuletzt Alternativen geprüft. „Die Umsetzung des Campus in Mönchengladbach war insgesamt die zukunftssicherste Lösung“, heißt es.

Das Projekt war bereits 2015 angekündigt worden, wurde jedoch angesichts der angespannten Geschäftslage auf unbestimmte Zeit verschoben. Noch im Juni hatte Geschäftsführer Burkhard Dahmen Gedankenspielen um eine Verlagerung des Firmensitzes öffentlich eine Absage erteilt.

Dabei hatte sich da die Situation eigentlich schon grundlegend geändert: Denn am Hauptsitz an der Eduard-Schloemann-Straße hat die SMS Group in fußläufiger Umgebung einen weiteren Standort angemietet, das Tangram Haus. Erst im Februar hatte man den Mietvertrag für die 7400 Quadratmeter große Fläche verlängert – bis 2023. „Der Eigentümer hat uns jedoch mitgeteilt, dass anschließend eine weitere Anmietung nicht mehr möglich ist“, sagt ein SMS-Sprecher. Die Standort-Frage wurde plötzlich akut.

Problem: In einem kürzlich vereinbarten Zukunftstarifvertrag ist laut Gewerkschaft IG Metall eine Standortgarantie bis Ende 2023 vorgesehen. Der Umzug soll laut SMS-Plan aber früher stattfinden. Ein Sprecher betonte, der Vertrag werde respektiert und eingehalten: „Details werden wir mit dem Betriebsrat zu gegebener Zeit besprechen.“ Die Verantwortlichen hoffen, dass alle Mitarbeiter den Umzug nach Mönchengladbach mitmachen – auch die rund 25 Mitarbeiter der SMS-Tochter Mevag, die gerade erst von Essen nach Düsseldorf umgezogen sind. Um den Ortswechsel zu erleichtern, sollen Home-Office-Regelungen noch aktiver unterstützt werden. Außerdem werde die Stadt Mönchengladbach auch die Anbindung des Geländes an den öffentlichen Nahverkehr ermöglichen und die Zufahrtswege ertüchtigen, so der SMS-Sprecher.

Geschäftsführer Burkhard Dahmen hatte noch im Juni betont, ein Wegzug aus Düsseldorf sei kein Thema für das Unternehmen. . Foto: Anne Orthen (ort)