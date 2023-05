Mobilität in Düsseldorf Stadt lädt zum Bürgerdialog „Fahrradfreundliches Düsseldorf“

An dem Abend wird über die aktuellen Entwicklungen bei der Gestaltung eines mobilen Düsseldorfs gesprochen. Die Einführung übernimmt Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU). Anschließend geben Katharina Metzker, Leiterin des Amtes für Verkehrsmanagement, und Birgit Muéll, Programmleiterin Radverkehrsförderung, einen Einblick in das aktuelle Programm zur Radverkehrsförderung in Düsseldorf. In den folgenden beiden halbstündigen Diskussionsrunden mit verschiedenen Experten und Interessensvertretern können die Teilnehmenden zu den beiden Themen „Radverkehr in Düsseldorf – Chance oder Risiko für lokale Unternehmen“ sowie „Lebenswerte Stadt – Wie muss der begrenzte öffentliche Raum gerecht verteilt werden“ debattieren.