Stadtgrün Wie in Düsseldorf Bäume auf Krankheiten untersucht werden

Für diese speziellen Messungen kommt Jürgen Kutscheidt mit seinem Team vorbei. In der Ellerstraße demonstriert er das Vorgehen an einem Baum, der von außen ganz normal aussieht. Eine volle, grüne Krone, am Stamm sieht man keine Auffälligkeiten. „Zunächst wird eine Bohrwiderstandsmessung durchgeführt“, erklärt der Sachverständige. Dafür nutzt er einen sogenannten Resistographen. Vom Aussehen her erinnert dieser an eine große Pistole mit sehr langem Lauf. Darin befindet sich eine rund 50 Zentimeter lange und drei Millimeter dicke Metallnadel. Diese wird am Stammfuß angesetzt und in das Holz gebohrt. In Echtzeit druckt ein weiteres Gerät eine Amplitude aus, die den Widerstand des Holzes beim Eindringen zeigt. „Bei dieser Robinie sieht man nach 15 Zentimetern ein deutliches Abfallen des Graphen“, erklärt Jürgen Klutscheidt. Dies sei ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es in diesem Baum bereits zu einer Höhlung gekommen ist. „Da bleiben dann abzüglich der drei Zentimeter starken Rinde nur noch zwölf Zentimeter gesundes Holz“, meint er weiter.