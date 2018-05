Düsseldorf: Stadt kann Bergische Kaserne nun doch überplanen

Düsseldorf Bundeswehr gibt das größere von zwei Bundeswehr-Arealen in Hubbelrath zum Jahresende auf. Ein Mobilmachungs-Stützpunkt bleibt vermutlich noch einige Jahre bestehen.

Das ist wahrlich eine gute Nachricht für die Landeshauptstadt: Die Bundeswehr trennt sich, nachdem sie zwischenzeitlich eine weitere Nutzung erwogen hatte, nun doch von der Bergischen Kaserne im Osten der Stadt. "Endlich hat die Stadt Klarheit", sagte Düsseldorfs FDP-Vorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann gestern Morgen unserer Redaktion, nachdem sie von der Entscheidung erfahren hatte. Die Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete ist sowohl kommunal- sowie verteidigungspolitische Sprecherin der liberalen Bundestagsfraktion. In dieser Doppelfunktion belagerte sie in den letzten Monaten geradezu das Verteidigungsministerium. "Es ist wichtig, dass die Städte erfahren, wo die Bundeswehr noch bleiben will und wo nicht. Dann haben sie Planungssicherheit."