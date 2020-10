Arbeit in Düsseldorf : Berufsbildungszentrum sucht noch Azubis

Düsseldorf Junge Leute, die noch ohne Ausbildungsplatz sind, haben im Berufsbildungszentrum der Awo eine Chance. Zur Wahl stehen viele Berufe. Die Agentur für Arbeit vermitttelt die freien Plätze.

Zudem gibt es im BBZ der Awo eine kooperative Ausbildungsform. In diesem Konzept arbeiten die Azubis im Schnitt zwei Tage in einem Fachbetrieb, zwei Tage gibt es Unterricht in einer Berufsschule und an einem Tag pro Woche lernen sie in der Awo. Handwerk, Dienstleistung oder etwas Kaufmännisches: Es ist möglich, quasi jeden Beruf zu erlernen. Sobald sich ein junger Mensch bei der Agentur für Arbeit gemeldet hat und von dort an die Awo verwiesen wurde, wird dort nach einem passenden Betrieb gesucht. Das klappt gut, sagt Christian Klevinghaus. „Die Firmen haben großes Intresse an dieser Form der Ausbildung, weil die Kosten von der Agentur für Arbeit übernommen werden.“ In dieser Zeit bekommen die Azubis eine passende Vergütung. „Ziel ist, dass die jungen Leute nach einem Jahr komplett in die Firma wechseln“, sagt Klevinghaus.