Nachhaltigkeit in Düsseldorf : Ausstellung im Rathaus informiert über „Agenda 2030“

Düsseldorf Was die 17 Ziele der Nachhaltigkeit in Düsseldorf konkret bedeuten und wer sie umsetzt, zeigt eine Präsentation ab Montag im Rathaus. Es gibt auch Aktionen zum Mitmachen.

Wie kann die Armut in der Welt gesenkt werden? Woher kommt saubere Energie? Mit welchen Mitteln kann die Wirtschaft wachsen und gleichzeitig die Arbeit menschenwürdig bleiben? Diese und viele andere Fragen enthält die „Agenda 2030“, mit der sich die Weltgemeinschaft für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung einsetzt. Wie diese insgesamt 17 Ziele der Agenda aussehen und was sie für Düsseldorf bedeuten, zeigt ab Montag eine Ausstellung im Rathaus.

„Düsseldorf ist auf dem richtigen Weg zum Ziel als nachhaltige Stadt“, sagt Bürgermeister Josef Hinkel, der die Schau eröffnete. Die Information der Präsentation macht deutlich, was hinter den Zielbegriffen steckt – etwa „Leben unter Wasser“, „Nachhaltige Städte und Gemeinden“, „Geschlechtergleichheit“ sowie „Gesundheit und Wohlergehen“. Einen interaktiven Teil bietet die Ausstellung mit einem Quiz. Nach dem Dreh am Glücksrad zeigt es eines der 17 Themen an, ein Bildschirm bietet dann Fragen wie „Was haben Braten und Schnitzel mit der Zerstörung des Regenwaldes zu tun?“, „Welches Land hat als Erstes den Gebrauch von Plastiktüten verboten?“ und „Wie viele Menschen werden von einer 100-jährigen Buche mit frischer Luft versorgt?“. Die Antworten werden die Besucher überraschen.

Zur Ausstellung gehört auch ein Veranstaltungsprogramm. Am 8. und 9. Juli zum Beispiel steht auf dem Rathausvorplatz das Klimamobil, in dem jeder Besucher erfahren kann, wie der Kohlendioxid-Ausstoß durch energiesparende Verbesserungen an Gebäuden dauerhaft reduziert werden kann. Am Samstag, 10. Juli, gibt es für Jugendliche im Museum K20 einen Street-Art-Workshop, in dem sie überlegen sollen, mit welchen Motiven die Menschen auf die 17 Nachhaltigkeitsziele aufmerksam gemacht werden können. Wer sich für urbane Gärten oder Medienarbeit interessiert, wird im Veranstaltungsprogramm auch fündig.