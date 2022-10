Stadtteile in Düsseldorf : Bürgerverein will Gerresheim abspalten

Bürgerverein will Gerresheim abspalten

Gerresheim Der Vorsitzende des Bürgervereins Grafenberg, Joachim Heuter, fordert die Abspaltung des Stadtbezirks 7 von Düsseldorf. Er findet, dass Gerresheim und die anderen Stadtteile immer wieder zu kurz kommen.

Der Bürgerverein Grafenberg ist ja immer mal gut für eine kleine Sensation. Der damalige Vorsitzende Reinhard Naujoks wollte einst die Grenzen von Grafenberg ausweiten, Gebiete zurück in den Schoß des Stadtteils holen, die ohnehin jeder nach Grafenberg verortet, wie etwa den Grafenberger Wald. Und er meinte das durchaus ernst. Sein Nachfolger Joachim Heuter hat dieses Vorhaben quasi geerbt, verfolgt es nach wie vor, auch wenn der richtige Durchbruch noch auf sich warten lässt. Was Heuter jetzt fordert, geht allerdings noch viel weiter: Der Vorsitzende des Bürgervereins ruft alle Gerresheimer und Grafenberger, Hubbelrather, Ludenberger und Knittkuhler dazu auf, sich für die Neugründung der Stadt Gerresheim einzusetzen – die Grenzen dieser Stadt sollen dabei über Gerresheim hinausgehen und identisch mit denen des Stadtbezirks 7 sein.

Der Hintergrund seiner Idee ist alles andere als verrückt, denn Heuter sieht schon länger kein Vorankommen bei den Anliegen des Stadtbezirks. „Jetzt steht sogar das wichtige Stadtteilprojekt ,Das Rund‘ fast vor dem Aus. Es fehlt an finanzieller Unterstützung, um diesen wichtigen Treffpunkt für Vereine und Initiativen langfristig zu erhalten.“ Nur noch bis zum nächsten Jahr wird den Kooperationspartnern die Räumlichkeit am Staufenplatz mietfrei überlassen. „Die Stadt Düsseldorf ist nicht imstande, hier eine Lösung zu finden“, sagt Heuter.

Versammlung Am Donnerstag, 20. Oktober, gibt es im Bahnhof Gerresheim ab 19 Uhr eine weitere Diskussion zum Thema Tunnelbau in Gerresheim. Historie Gerresheim war früher eine eigenständige Stadt und wurde erst 1909 nach Düsseldorf eingemeindet.

Darüber hinaus sieht er den gesamten Bezirk 7 längst abgehängt, „kaum etwas wird vom Düsseldorfer Rathaus hier investiert“. Besonders krass für alle Gerresheimer war zuletzt die Absage von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU), wegen immer weiter steigender Kosten in den schon lange und fertig geplanten Fuß- und Radfahrtunnel am Gerresheimer Bahnhof zu investieren. „Eine Stadt Gerresheim auf dem Gebiet des heutigen Bezirks 7 könnte solche Anliegen selbst verwirklichen“, sagt Heuter, der für die SPD auch in der Bezirksvertretung 7 sitzt, jedoch nicht davon ausgeht, dass er bei den aktuellen Plänen die Unterstützung seiner Partei erhält und daher seine Forderung als Vorsitzender des Bürgervereins formuliert hat. Heuter ist jedenfalls sicher, „dass die Bezirksvertretung die Neugründung der Stadt Gerresheim umsetzen kann“.