Energiesanierung in Düsseldorf : Stadt wirbt für klimafreundliches Bauen

Energiesanierung in Düsseldorf

Anton Klees und Gisele Legionnet-Klees (Mitte) mit Dezernentin Helga Stulgies vor dem Haus am Neusser Weg. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Das umfassend sanierte Haus der Familie Klees in Lohausen wurde jetzt als besonders energieeffizient ausgezeichnet. Sogar das Garagendach des Hauses ist begrünt worden. Die Stadt regt Hausbesitzer dazu an, sich um eine städtische Förderung zu bemühen.

(nic) Ein umfassend saniertes Zweifamilienhaus am Neusser Weg in Lohausen ist jetzt mit der Plakette „Energieeffizientes Haus“ ausgezeichnet worden. Umweltdezernentin Helga Stulgies überreichte die Plakette an die Familie Klees, der das Haus gehört und die es auch saniert hat. „Mit der Auszeichnung möchte die Landeshauptstadt andere Hauseigentümer zur Nachahmung motivieren“, sagt sie.