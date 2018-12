Wem gehört Düsseldorf?: Stadt will Wohnungslosen helfen

Düsseldorf Eine neue Vereinbarung mit der Wohnungswirtschaft soll dazu beitragen, dass mehr Menschen ein Dach über dem Kopf haben.

Wohnungslose Menschen oder Familien seien zu lange in städtischen Unterkünften und warteten auf Wohnraum, hieß es. Betroffen seien etwa Menschen, für die sämtliche Hilfsangebote zum Erhalt ihres Mietvertrags erfolglos ausgeschöpft wurden – und solche, die vorher in betreuenden Einrichtungen untergebracht oder in Haft waren. Hinzu kommen solche, die nach dem Ordnungsbehördengesetz in Notunterkünfte eingewiesen wurden, beziehungsweise die einen Unterbringungsanspruch haben.