Taubenplage in Düsseldorf : Wie die Stadt die Tauben-Plage am Hauptbahnhof bekämpfen will

Tauben vorm Hauptbahnhof / HBF. Foto: Anne Orthen. Foto: Anne Orthen (ort)

Mit diesen Maßnahmen will die Stadt Düsseldorf die Vögel-Plage am Hauptbahnhof in den Griff bekommen.

Die Stadt will zusammen mit dem Tierschutzverein Düsseldorf bei der Bekämpfung der Taubenplage am Hauptbahnhof neue Wege gehen. Vorgesehen ist, möglichst viele Tiere einzufangen, sie sterilisieren zu lassen und sie dann wieder am Bahnhof auszusetzen. So soll die weitere Vermehrung der Tauben begrenzt werden. Denn klar ist, so Klaus Meyer, Leiter des Amts für Verbraucherschutz, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung: Einen Bahnhof ganz ohne Tauben wird es nicht mehr geben. Es könne nur um Eindämmung gehen.

Wie werden die Tauben sterilisiert? Die gefangenen Tiere werden unter sterilen OP-Bedingungen unfruchtbar gemacht. Der Eingriff geschieht unter Narkose und soll pro Tier rund zehn Minuten dauern. Vorgenommen wird die endoskopisch durchgeführte Operation von Tierärzten. Entwickelt wurde das Verfahren an der Universität Gießen. Vertreter des Tierschutzvereins haben sich bereits vor Ort darüber informiert. Die dafür benötigten Geräte müssen allerdings noch angeschafft werden.

Welchen Effekt erhofft man sich? Die sterilisierten Tauben sollen nach ihrer Freilassung wieder ihr angestammtes Revier einnehmen. Tauben gelten als standorttreu. Sie können sich dann zwar nicht vermehren, sollen aber den Platz für fortpflanzungsfähige Tiere blockieren. Auf diese Weise könne der Bestand allmählich reduziert werden, so Klaus Meyer. Klar ist damit aber auch: Die Aktion muss regelmäßig wiederholt werden, um die Anzahl der Tiere klein zu halten.

Was wird bisher getan? Bislang setzt die Stadt beim sogenannten Taubenmanagement auf drei Vorgehensweisen. Erstens: Die Tauben werden in einen für sie reizvollen Taubenschlag gelockt. Ein solcher steht unter anderem auf dem Parkdeck am Bertha-von-Suttner-Platz. Legen die Tiere dort ihre Eier ab, werden diese dann von Mitarbeitern des Tierschutzvereins gegen Gipsattrappen ausgetauscht. Die Tiere bemerken den Unterschied nicht, versuchen weiterhin ihr Gelege auszubrüten. In dieser Brutzeit setzt bei den Tieren eine hormonelle Veränderung ein, erläutert Meyer, von Haus aus selbst Tierarzt. Sie legen dann keine weiteren Eier. Zweitens herrscht für die Bereiche im und am Bahnhof ein absolutes Fütterungsverbot. Daran halte sich jedoch nicht jeder. Immer wieder sei zu beobachten, dass den Vögeln etwas hingeworfen werde. Oft auch Essensreste, die die reinen Körnerfresser gar nicht vertragen. Die Fütterung locke letztlich entsprechend mehr Tiere an. Als dritte Maßnahme werden die Vögel vergrämt. Dabei wird versucht, den Tauben, die gerne in höher gelegenen Spalten und Höhlen brüten, keine Nistplätze zu bieten. Dies aber gestalte sich am Bahnhof schwierig, so Meyer, schon aus Gründen des Tierschutzes. Denn verhindert werden müsse auf jeden Fall, dass sich die Tiere irgendwo verfangen und dann verenden. So verbiete es sich, potentielle Brutplätze durch Netze abzusperren.