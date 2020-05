Steigende Mieten : Stadt Düsseldorf will Satzung gegen Luxussanierung

Düsseldorf Zunächst soll ein Pilotprojekt im Stadtbezirk 3 starten, um Verdrängung im Viertel vorzubeugen. Vor allem Umbauten und Modernisierungen sollen dann auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Die Stadt reagiert auf die zuletzt immer häufiger erhobene Forderung aus Politik und Bevölkerung, die Bewohner eines Viertels vor Verdrängung durch steigende Mieten zu schützen. Was meist „Milieuschutzsatzung“ genannt wird, ist aus Sicht der Stadt laut Baugesetzbuch nur als „Soziale Erhaltungssatzung“ umsetzbar, die nun erarbeitet werden soll, wenn die Politik zustimmt. Zuerst wird der Vorschlag der Verwaltung im Wohnungsausschuss am Montag beraten, der Stadtrat entscheidet am 18. Juni. Vorausgegangen war etwa das Bürgerbegehren „Wohnen bleiben im Viertel“, in den Bezirksvertretungen 3 und 9 waren Anfragen sowie Anträge zum Thema gestellt worden.

Die Stadt stellt nun dar, was konkret mit einer „Sozialen Erhaltungssatzung“ erreicht werden kann – und was nicht. So könne die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen von der Stadt nicht wie zum Teil gefordert genehmigungspflichtig gemacht werden, da das Ländersache sei. Und eine entsprechende Verordnung sei auf dieser Ebene Ende März ausgelaufen. Die Stadt wiederum könne mit einer Erhaltungssatzung steuernd auf oft Mieten treibende (auch energetische) Modernisierungen und Abrisse Einfluss nehmen, um eine „definierte Bevölkerungsstruktur in einem abgegrenzten Gebiet“ vor Verdrängung zu schützen.