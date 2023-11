Straßenbeleuchtung in Düsseldorf In welchem Umfang die Optik der Gaslaternen erhalten bleiben soll

Die Stadtverwaltung hat Leitlinien vorgelegt, nach denen die Gaslaternen auf Strom umgerüstet werden sollen. Die zehnseitige Beschlussvorlage steht zunächst im Ordnungs- und Verkehrsausschuss in der nächsten Woche auf der Tagesordnung. Die Entscheidung soll im Stadtrat am 14. Dezember fallen. In einer Pressemitteilung betont die Stadt: „Die Optik der Laternen ändert sich nicht.“