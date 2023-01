Finanzen in Schieflage Stadt Düsseldorf will erstmals Haushalt für zwei Jahre

An dieser Stelle haben die Oppositionsparteien einen Verdacht. Von einem „Wahlkampfmanöver“ spricht der Vorsitzende der SPD-Fraktion Markus Raub. „Der OB will nicht mit einer Defizitdiskussion in den Wahlkampf starten.“ Hintergrund: Im Jahr 2025 steht die nächste Kommunalwahl an. Im Dezember davor gebe es nach den jetzigen Plänen keine große Ratssitzung zum Etat, womit auch die Grundsatzreden der Fraktionsvorsitzenden wegfielen. Traditionell ist das der bedeutendste Tag für die Kommunalpolitik im Jahr. Für Raub sei das ein „Trick, um die finanzielle Lage vor dem Wahlkampf möglichst unklar zu halten“.