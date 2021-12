Wissenschaft : Stadt will Abwasser auf Corona-Viren testen lassen

Düsseldorf Viren gelangen ins Abwasser. Dort können sie nachgewiesen werden, was eine weitere Möglichkeite zur Bekämpfung der Pandemie sein könnte.

(lod) Abwassertests liefern Signale, ob und in welchem Maß SARS-CoV-2 in der Bevölkerung vorhanden ist. Das hat die Stadt Düsseldorf für 2022 im Blick. „Das Gesundheitsamt und der Stadtentwässerungsbetrieb sind mit dem Universitätsklinikum Düsseldorf in Gesprächen und Planungen bezüglich des Aufbaus eines Abwasser-Monitorings auf SARS-CoV-2“, teilt eine Sprecherin der Stadt mit. Es ist geplant, so ein Projekt im ersten Quartal 2022 in Düsseldorf einführen und zu etablieren. Zuvor schon hatte Mehrdad Mostofizadeh von den Grünen auf die Möglichkeit hingewiesen, Abwässer auf Corona-Viren zu untersuchen, „weil ein Teil der mit Coronaviren Infizierten keine Symptome entwickelt, aber dennoch Viren ausscheidet.“ Abwasser-Monitoring könne Testungen ergänzen, ohne in den Alltag der Menschen einzugreifen. „Der Vorteil der Abwassermethode ist, dass die Gesamtbevölkerung erfasst wird, unabhängig von der Bereitschaft, sich testen zu lassen oder den vorhandenen Testkapazitäten.“