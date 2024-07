Informationen, die Spaß machen Stadt veröffentlicht zweite Nachhaltigkeitsrallye

Und am Bahnhof dreht sich, wie könnte es anders sein, alles um Mobilität. Doch neben Zügen und Fahrradstationen gibt es hier sozialen Dimensionen der Nachhaltigkeit zu entdecken. Denn in den SDGs ist auch festgeschrieben, die soziale Ungleichheit zu mindern und mehr gesellschaftliche Teilhabe zu fördern. Keller und Lamberty nutzen die Route deshalb zur Gewichtung dieser Aspekte und führen zur Bahnhofsmission und der Radstation der Zukunftswerkstatt, in der erwerbslose Menschen berufliche Perspektiven für sich entdecken können. Weiter geht es zur Volkshochschule und zum Verein „Flüchtlinge Willkommen“; das Piksl Labor setzt sich für die digitale Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung ein und das Fairhaus in Flingern bietet Secondhand-Waren zu günstigen Preisen. Die Tour endet im Niemandsland in Oberbilk, einem Verein mit Bioladen und Café und vielen Angeboten rund um Ökologie, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft.