Armut in Düsseldorf : Stadt vermittelt zwischen Vermietern und Obdachlosen

Düsseldorf Die Initiative „Endlich ein Zuhause in Düsseldorf“ soll verlängert werden. Die Stadt zieht auch Bilanz der ersten zehn Monate nach dem Start.

(ale) Mit 65 Jahren wurde Giuseppe Pinto (Name geändert) plötzlich obdachlos. Der selbstständige Gastronom und seine Frau hatten sich nach 30 Jahren Ehe getrennt, er zog aus, eine zweite Wohnung konnte er jedoch nicht anmieten. So landete Pinto in der Notschlafstelle. Hilfe fand er nun über die städtische Beratung für Obdachlose, die ihn an die „Landesinitiative gegen Wohnungslosigkeit in Düsseldorf“ vermittelte. Das Team aus Sozialarbeitern und Immobilienfachkräften stellte Kontakt zur Vonovia GmbH her, die schließlich eine Wohnung im Süden der Stadt bereitstellte. Mittlerweile ist Pinto eingezogen.