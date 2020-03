Allgemeinverfügung für die Landeshauptstadt : Stadt Düsseldorf verbietet Hamsterkäufe

Düsseldorf Waren dürfen nur im „haushaltsüblichen Umfang“ herausgegeben werden. Die Stadt Düsseldorf hat nun eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen.

In vielen Supermärkten werden die Kunden schon darauf hingewiesen: Hamsterkäufe sind unnötig. Ob Milch, Klopapier oder Küchentücher – die Anzahl ist begrenzt. Die Stadt Düsseldorf unterstützt die Händler nun mit einer neuen Allgemeinverfügung, die am Montagabend erlassen worden ist. Darin heißt es wörtlich: „Im Rahmen des zulässigen Handels...dürfen Waren nur in einem haushaltsüblichen Umfang an eine Person herausgegeben werden.“ Die vergangenen Wochen haben gezeigt: Irrationale Erwägungen haben in Bezug auf bestimmte Produkte zu so genannten Hamsterkäufen geführt.