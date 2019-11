Auszeichnung in Düsseldorf : Stadt und Jonges ehren Unternehmer Josef Klüh

Josef Klüh (m.) mit seiner Ehefrau Ahlem Sehili-Klüh und Oberbürgermeister Thomas Geisel. Foto: Stadt Düsseldorf/Michael Gstettenbauer

Düsseldorf Der Unternehmer fördert mit der Klüh-Stiftung Wissenschaftler, mit seinem Verein „Wir in Düsseldorf“ unterstützt er soziale Projekte in der Stadt. Dafür gab es gleich zwei Auszeichnungen in einer Woche.

Gleich zwei Ehrungen hat Unternehmer Josef Klüh in dieser Woche in seiner Heimatstadt erhalten. Bereits am Dienstag hatten die Düsseldorfer Jonges dem Alleininhaber der Klüh Service Management GmbH die „Goldene Jan-Wellem-Medaille“ verliehen. Am Freitag ehrte Oberbürgermeister Thomas Geisel den erfolgreichen Unternehmer nun in einer feierlichen Zeremonie im Jan-Wellem-Saal des Rathauses mit der Verdienstplakette der Landeshauptstadt.

Damit würdigten die Stadt und der Bürgerverein die Verdienste des gebürtigen Düsseldorfers, der das von seinem Großvater gegründete Familienunternehmen zu einem führenden internationalen Multidienstleister (unter anderem in den Bereichen Cleaning, Catering und Security) mit mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit entwickelte. Rund um Düsseldorf gehört Klüh Multiservices heute zu den größten Arbeitgebern.

1986 gründete Josef Klüh – anlässlich des 75-jährigen Jubiläums seines Unternehmens – die „Klüh Stiftung zur Förderung der Innovation in Wissenschaft und Forschung“. Diese hat bis heute fast 800.000 Euro ausgeschüttet. Der jährlich von der Stiftung verliehene Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Klühs private Initiative „Wir für Düsseldorf“ unterstützt benachteiligte Menschen in der Landeshauptstadt.

„Wenn Düsseldorfer sich für Düsseldorf engagieren – dann ist auch immer wieder der Name Josef Klüh zu hören“, sagte Oberbürgermeister Thomas Geisel bei der Überreichung der Plakette – der Rat hatte im September beschlossen, dass Klüh sie bekommen soll. Mit dem Namen des Unternehmens seien zahlreiche Deutsche Meistertitel der Düsseldorfer EG (deren Präsident Klüh von 1984 bis 1998 war) eng verknüpft, erklärte Geisel weiter: „Aber auch die Förderung der heimischen Wissenschaft und Forschung ist für den Stifter Klüh ebenso eine Herzensangelegenheit wie die Unterstützung sozialer Projekte vor Ort. Die Verdienstplakette des Rates hat mit ihm einen würdigen Träger.“