Digitales Angebot Stadt Düsseldorf stellt einzigartiges Sportportal online

„Unser Ziel ist, dass alles, was in Düsseldorf mit Sport zu tun hat, in dieser einen Anwendung zu finden ist“, erklärte Zur. Digitalisiert werden so auch die Sporttests an Schulen. Die Auswertung beispielsweise des sportmotorischen Check-D-Tests, der in den zweiten und fünften Klassen durchgeführt wird, können Eltern demnächst für ihre Kinder im Portal finden. Dazu bekommen sie einen Zugangscode geschickt. Es sei viel Arbeit in den Datenschutz gesteckt worden. Rund 390.000 Euro hat die Entwicklung des Portals über knapp drei Jahre gekostet.