Stadt stellt Projekte vor Wo in Düsseldorf an Schulen gebaut wird

Neue Lernorte Mehr als 150 Schulen gibt es in Düsseldorf – und der Bedarf nach neuem und vor allem mehr Schulraum wächst.

Projekte In Unterrath soll an der Borbecker Straße eine neue dreizügige Realschule entstehen. An der Bernburger Straße in Eller sowie am Heinzelmännchenweg in Flingern-Nord sollen jeweils neue vierzügige Gymnasien gebaut werden. Zudem soll das Luisen-Gymnasium an der Völklinger Straße in Unterbilk einen Neubau erhalten.