Klimaschutz : Stadt schafft 41 neue Elektro-Fahrzeuge an

Düsseldorf Stadt will Verbrennerfahrzeuge so weit wie möglich austauschen. Auch Unternehmen wie Flughafen und die Metro setzen auf Elektromobilität.

Die Stadt Düsseldorf baut ihre Elektroflotte aus. 41 Fahrzeuge sind jetzt für 1,37 Millionen Euro neu angeschafft worden. Personaldezernent Andreas Meyer-Falcke übergab sie am Dienstag an die Dezernenten der Bereiche, in denen sie genutzt werden sollen. „Dort wo es möglich ist, werden zukünftig ausschließlich Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen", betonte Meyer-Falcke. Die Stadt hat das Ziel, konsequent Verbrennerfahrzeuge gegen Elektrofahrzeuge auszutauschen.

Der Düsseldorfer Handelskonzern Metro hat eine Dienstwagenflotte, die rund 100 E-Autos umfasst. Außerdem fahren circa 80 Job-Räder – der Großteil davon sind E-Bikes, für die im November eine eigene Ladestation in Betrieb genommen wurde. In Österreich testet das Unternehmen neben kleineren eVans aktuell einen 26-Tonner-E-Truck. Im Sommer waren auf dem Unternehmenscampus in Flingern auch 62 neue E-Ladestationen in Betrieb genommen worden.