Düsseldorf muss sparen : Stadt rechnet mit Minus-Ergebnis

Im Plenarsaal wird jetzt mit viel Abstand getagt. Der Stadtrat muss sich in den nächsten Monaten mit Finanzproblemen beschäftigen.

Düsseldorf Der Ältestenrat diskutierte die Finanzlage. Der Rat tagt in der Stadthalle.

(ujr) Stadtkämmerin Dorothée Schneider hat die Spitzen der Düsseldorfer Politik auf finanziell schwierige Jahre vorbereitet. Im Ältestenrat kündigte die Hüterin des städtischen Geldes am Montag ein negatives Jahresergebnis an. Hintergrund sind Einbrüche bei der wichtigsten städtischen Einnahmequelle Gewerbesteuer, die sich dieses Jahr wegen der Corona-Krise halbieren könnte. Eingeplant ist knapp eine Milliarde Euro an Einnahmen, Schneider rechnet mit einem Minderertrag von 300 bis 500 MiIlionen Euro.