Verwaltung : Stadt Düsseldorf reagiert auf Reisepass-Ansturm

Für viele Menschen ist es gerade schwierig, einen Termin zur Beantragung von Reisepässen in Düsseldorf zu bekommen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Düsseldorf Der Andrang auf Reisepässe ist vor der Urlaubszeit in diesem Jahr besonders hoch – und die Düsseldorfer Bürgerbüros sind überlastet. Die Stadt reagiert nun mit einem Maßnahmenpaket.

Kürzlich berichtete unsere Redaktion von einer sehr hohen Nachfrage nach Reisepässen in Düsseldorf. Nun reagiert die Stadt und richtet während der Sommerferien ein Pop-Up-Bürgerbüro im Straßenverkehrsamt (Höherweg 101 in Flingern) ein. Dort können vom 27. Juni bis 9. August montags bis freitags von jeweils 7.30 Uhr bis 13 Uhr an einem zusätzlichen Schalter ohne vorherige Terminvereinbarung Reisepässe beantragt werden, wie die Stadt mitteilt.