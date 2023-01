Verkehr in Düsseldorf Verwaltung verteidigt Verkehrsversuch an der Torfbruchstraße

Düsseldorf · Der Verkehrsversuch an der Torfbruchstraße in Düsseldorf-Gerresheim hat für viel Kritik gesorgt. Staus seien entstanden, so die Verwaltung, da die Maßnahme in der verkehrsreichsten Zeit des Jahres begann. Die Stadt will kurzfristig Verbesserungen prüfen.

11.01.2023, 15:27 Uhr

Seit dem Start des Verkehrsversuchs im November kommt es an der Kreuzung Torfbruch-/Dreherstraße oft zu langen Rückstaus. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel