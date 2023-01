Historische Uhren in Düsseldorf Stadt prüft Denkmalschutz für Persil-Uhren

Die Persil-Uhr am Burgplatz, bei der eine Scheibe samt Halterung zerstört war, ist wieder repariert und intakt. Die Kosten lagen im mittleren vierstelligen Bereich, wie eine Sprecherin des Unternehmens Henkel mitteilt. Bereits seit 1925 schmückt die „Weiße Dame“ in Düsseldorf die großen Standuhren. Heute gibt es sie an elf Standorten in der Stadt. Ob die Uhren ein Fall für die Eintragung in die Denkmalliste sind, wird noch geprüft.