Finanzkrise in Düsseldorf Stadt Düsseldorf plant zwei Milliarden Euro Schulden

Hohe Investitionen seien geplant, die zu einem großen Teil über Kredite finanziert werden sollen. In Schulen sollen von 2023 bis 2026 etwa 513,4 Millionen Euro fließen, in den ersten und zweiten Bauabschnitt für die U81 126 Millionen Euro, für Kitas 84,4 Millionen Euro, den ÖPNV 75 Millionen Euro. Vor allem die Rheinbahn benötigt ein großes Investitionsprogramm, was zugleich ihr Defizit erhöhen wird. Sie ist Teil der städtischen Holding, in dieser fehlen mittlerweile die üppigen Ausschüttungen von Flughafen und Stadtwerken, das so entstehende Minus – im vergangenen Jahr mehr als 60 Millionen Euro – muss die Stadt ausgleichen. Und die besonders hohen Ausgaben für die Rheinbahn stehen laut Kämmerin ja erst noch an. Das Problem an den Investitionskrediten: Sie müssen über viele Jahre getilgt werden, zudem sind höhere Zinsen fällig. Und Investitionen ziehen weitere Kosten nach sich, wie Schneider erklärt, etwa für Instandhaltung.