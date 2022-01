Grundstückspreise in Düsseldorf : Stadt plant neue Vorkaufsrechte für Flächen

Auch für das Areal mit dem Sprinter-Werk (rechts im Bild) ist eine Satzung vorbereitet worden, mit der die Stadt sich Vorkaufsrechte sichern will. Foto: Hans Blossey

Düsseldorf Die Stadt will sich Vorkaufsrechte für Grundstücke in Kernzonen für Gewerbe und Industrie sichern. So sollen Standorte für Produktionsstätten und das Handwerk geschützt werden, auch vor dem renditeträchtigen Wohnungsbau.