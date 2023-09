Finanzkrise in Düsseldorf Stadt plant jetzt ein Minus von 740 Millionen Euro

Keller ordnete in seiner rund einstündigen Rede im Rat – begleitet nur vom Applaus der CDU – ein, dass die Stadt mehr investiere als Köln. Zudem sei der Schuldenstand pro Kopf viel besser. Positiv zu vermerken ist zudem, dass sich die finanzielle Lage in diesem Jahr besser entwickelt als geplant, was sich noch nicht in den Haushaltsplänen niederschlägt und eine wohl besser gefüllte Ausgleichsrücklage zur Folge haben wird. Schon in den vergangenen Jahren waren die Ergebnisse stets besser als die Pläne, betont Schneider, was auf vorsichtige Vorausschau und gutes Wirtschaften zurückzuführen sei.