Verkehrswende in Düsseldorf Stadt plant acht weitere Abstellanlagen für Fahrräder

Die Verwaltung erreichen viele Anfragen von Bürgern, die wissen möchten, welche Angebote es für eine Verbesserung der Parkbedingungen für teils hochwertige Fahrräder und Lastenräder in den Wohnquartieren gibt. So machte sich die Stadt auf die Suche nach geeigneten Standorten für Abstellanlagen, zumal die Verbesserung der Radabstell- und -parkbedingungen ein wichtiger Teil des Mobilitätsplan D ist. Als Einstieg in ein neues kommunales Programm zur Förderung des sicheren Parkens legt die Verwaltung der Politik nun acht Standorte zur Abstimmung vor.