Verkehr in Düsseldorf Stadt öffnet die Geibelstraße für Radfahrer

Der Radverkehr in der Einbahnstraße Geibelstraße in Grafenberg soll in Kürze in beiden Richtungen freigegeben werden – was bereits jetzt gelebte Praxis ist. Im Zuge der Maßnahme wird auch die veraltete Ampelanlage an der Kreuzung Vautierstraße/Geibelstraße modernisiert. Kosten: knapp 140.000 Euro.