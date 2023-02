Reform für Kommunalwahl Stadt Düsseldorf muss Wahlbezirke neu zuschneiden

Während die Anpassungen vor drei Jahren aufgrund einer neuen Rechtslage recht kurzfristig umgesetzt werden mussten, will die Stadt das Problem jetzt grundsätzlich angehen und vor allem die Politik stark miteinbeziehen. Im Stadtrat am Donnerstag ist zu diesem Zweck eine sogenannte Kleine Kommission gegründet worden, in die die Fraktionen insgesamt zehn stimmberechtigte Mitglieder entsenden, während die Verwaltung nicht stimmberechtigt ist. Jeweils zwei Sitze gibt es für CDU, SPD und Grüne, die übrigen Parteien müssen mit einem Vertreter auskommen. Entscheidend wird am Ende der Beschluss des Kommunalwahlausschusses sein.